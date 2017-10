Entenda como são feitas as buscas por vítimas de afogamento no Amazonas

Em média, 17 pessoas morrem diariamente vítimas de afogamento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). No Amazonas, no período de janeiro a agosto desse ano, foram registrados 52 casos de busca e remoções de mortos pelo mesmo motivo.

A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) é a responsável pelos procedimentos de busca nos casos de afogamentos em todo o Amazonas. Após receber o chamado, eles são direcionados ao local do acidente com uma equipe de mergulhadores, que dará início à procura.

O mergulhador da equipe de buscas do Cbmam, sargento Elivaldo Branches, explica que antes de iniciar a operação, os profissionais devem analisar vários fatores que podem dificultar o encontro do desaparecido.

Procedimentos de busca

A profundidade do rio no ponto de busca, a presença de correnteza e se o terreno é muito acidentado são os principais pontos estudados antes de iniciar a operação. Ainda segundo Branches, para realizar as buscas no fundo do rio, uma dupla de mergulhadores é enviada ao local. Eles ficam ligados por um cabo e, enquanto um deles desce até o fundo, o outro fica na superfície para guiá-lo através de toques no cabo.

“Os toques são necessários porque dentro do rio a visibilidade é nula. Eles informam ao mergulhador se ele está na direção certa e o momento de mudar a rota”, explica o sargento.

Segundo o capitão do Cbmam, Janderson Lopes, as buscas costumam durar, em média, uma semana. As primeiras 24 horas são essenciais para achar o desaparecido ainda com vida. Após esse período, se o corpo não for encontrado, é esperado que ele boie. Isso devido a criação de gases.

Janderson explica que cabe ao comando a decisão de encerrar ou não a procura pela vítima. A todo momento, a equipe que está no local passa informações do andamento da operação. “As informações repassadas são analisadas e o comando decide se vale a pena ou não prosseguir com a busca”, conta o capitão.

Dificuldades

As buscas pelo cantor e empresário Michael Lacerda já somam quatro dias e prosseguem, ainda sem resultados. A maior dificuldade enfrentada pela equipe de mergulhadores se deve a profundidade do local onde o cantor foi visto pela última vez. Michael desapareceu na tarde deste domingo (15), após pular da lancha em que estava com amigos. O acidente ocorreu no rio Negro, próximo a Manaus Moderna, no bairro Educandos, Zona Sul.

O sargento Elivaldo, que faz parte da equipe de buscas pelo cantor, diz que, especificamente para esse caso, a equipe do Corpo de Bombeiros desenvolveu um equipamento. Uma espécie de arpão com vários anzóis na ponta, que permite vasculhar locais mais profundos.

“Tudo que pegamos no fundo é levado para a superfície e analisado”, fala o mergulhador.

Acidentes no rio Negro

Outro caso facilmente resolvido foi o do trabalhador Claudenor dos Santos, 53, morto por afogamento na madrugada desta terça-feira (17), nas proximidades do Porto da Ceasa, localizada na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus.

O corpo foi encontrado e removido pela equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia da morte do marítimo. O acidente ocorreu quando Claudenor atravessava de um rebocador, que estava a cerca de 40 metros da margem do porto, em uma profundidade de 10 metros. O local não apresentava correnteza, o que facilitou o trabalho de buscas.

Isabela Bastos

