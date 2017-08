Entenda como prefeitos podem influenciar o voto no interior do AM

Amazonino Mendes (PDT) garantiu apoio do prefeito de Maués, Júnior Leite (à direita), do Pros – Clóvis Miranda

Nas últimas duas semanas, a maioria dos candidatos ao governo do Estado intensificaram suas viagens ao interior levando suas campanhas eleitorais, apresentando propostas e realizando corpo a corpo com esse eleitorado, que é muito cobiçado em época de disputa estadual. E os prefeitos são peças-chaves neste jogo em busca do voto, com poder de influenciar no resultado final.

Todos os 61 prefeitos do interior já definiram seus apoios, ficando – via de regra – polarizado entre as duas principais figuras dessa disputa atípica: os candidatos Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB), não por acaso, ex-governadores do Estado.

Boa parte também decidiu seguir a orientação de seus partidos e apoiar seus candidatos ou indicados. Mas, como toda eleição, há casos de infidelidade partidária. Exemplos não faltam. Os prefeitos de São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru decidiram apoiar candidatos que não são os apoiados por seus respectivos partidos.

Gestor de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Corubão, é do PT, mas decidiu apoiar o candidato Amazonino Mendes (PDT), e não o candidato do seu partido, José Ricardo.

Durante a campanha eleitoral para governador do Estado, os prefeitos são bastante assediados pelos candidatos

O prefeito de Novo Airão, Wilton Pereira dos Santos (PSDB), que obteve 2.458 mil votos nas eleições de 2016, resolveu seguir a orientação do partido e caminhar com o ex-governador Amazonino Mendes (PDT), nas eleições suplementares deste ano. O município tem um total de 9.948 mil eleitores, conforme dados disponibilizados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Wilton Pereira, que é vice-presidente estadual do PSDB informou que, como a eleição é muito curta, o grupo político já colocou os cabos eleitorais nas ruas para buscar votos para Amazonino. “A partir do momento que foram autorizados período e campanha, fomos para as ruas mobilizar as lideranças”, acrescentou.

O prefeito de Borba, Simão Peixoto (SD), que foi eleito com 6.238 mil votos nas eleições passadas, informou que o grupo político decidiu marchar com Amazonino Mendes, apesar de seu partido ter fechado aliança com Braga.

“Tivemos uma reunião com Amazonino e, nessa conversa em que participaram várias lideranças políticas, definimos por marchar junto com o candidato”, disse Simão.

Distante a 151 quilômetros de Manaus, Borba está entre os 20 municípios do interior do Estado com maior capilaridade de votos no Amazonas, com cerca de 20 mil eleitores.

Beto D’Ângelo (Pros), que governa Manacapuru está pedindo voto para Amazonino – Marcio Melo

Também pedindo voto para Amazonino está o prefeito de Alvarães, Ruben Barbosa (Pros), que é do mesmo partido do ex-governador cassado, José Melo. Para o gestor, a decisão em apoiar Amazonino foi assertiva.

Grande colégio eleitoral

Beto D’Ângelo (Pros), que governa Manacapuru, um dos maiores colégios eleitorais do Estado, com 62 mil eleitores, está pedindo voto para Amazonino. “Eu estou apostando na sabedoria. Esta é a palavra, a sabedoria de governar, pois o próximo governador certamente vai enfrentar muitas dificuldades e ele não vai ter tempo para ficar tentando aprender a fazer

gestão”, disse.

O prefeito salientou que não desmerece nenhum dos candidatos e acredita que todos podem dar uma parcela de contribuição para o Amazonas, mas diz que aposta na sabedoria. “Amazonino com a sua experiência de ter sido governador, senador, prefeito, que ele possa realinhar e unificar o Estado, pois está muito fragmentado”, enfatizou.

Dirigindo um município que tem mais de 12 mil eleitores, o prefeito de Nhamundá, Gledson Paulain Machado (Pros), disse que decidiu apoiar o candidato Amazonino Mendes há poucos dias. “É uma forma de gratidão, ele foi uma das pessoas que me apoiou no primeiro ano que resolvi entrar como candidato a prefeito”, disse.

O prefeito de Humaitá, Herivaneo Vieira de Oliveira (Pros), em poucas palavras, afirmou que vem caminhando em apoio à candidatura do ex-governador Amazonino Mendes. “O nosso candidato vai ganhar essa eleição muito tranquilo, não tem quem tire dele”, disse.

Infidelidade partidária

Seguindo o caminho contrário ao seu partido e declarando apoio ao candidato adversário da legenda na qual foi eleito, o prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça (PDT), escolheu Eduardo Braga para apoiar, por considerar, segundo ele, um político forte e decidido, que tem conhecimento da economia do Estado.

Romeiro Mendonça afirmou que vem conversando com a base política no município. Segundo ele, o nome do senador está tendo uma boa aceitação na cidade. “Após uma avaliação, de todo o cenário de crise econômica, reuni com meus pares e definimos com quem iríamos marchar”, disse.

O articulista político da Prefeitura de Itapiranga, Fábio Queiroz, afirmou que o grupo político da chefe do Executivo municipal, Denise Lima (Pros), que obteve 2.857 mil votos, definiu acompanhar o candidato à eleição suplementar, Eduardo Braga.

Fábio Queiroz explicou que o grupo manteve diálogo com todos os candidatos para analisar as melhores propostas para o Estado e o município. Ele comentou que decidiram por esse apoio na semana passada.

Henderson Martins

EM TEMPO

