Entenda 8 mudanças e novas informações sobre o Programa Farmácia Popular

O Farmácia popular mudou. Confira as mudanças.

Ainda há muitas dúvidas quanto as mudanças realizadas no Programa Farmácia Popular por parte do governo federal. Para facilitar a compreensão de quem usa o sistema, o EM TEMPO divulga 8 informações úteis. Confira:

1 – O programa Farmácia popular que era dividido em dois, mudou. Apenas as unidades próprias do governo serão fechadas. As lojas do “Aqui tem farmácia popular” continuam ativas.

2- De acordo com o governo federal, o dinheiro que era repassado as unidades próprias do Farmácia Popular serão encaminhadas a partir de agora aos estados e municípios.

3- Como as unidades do “Aqui tem Farmácia Popular”continuam ativas, atualmente 34.543 farmácias e drogarias da rede privadas estão credenciadas para venda e distribuição de medicamentos.

4- Atualmente 4.463 municípios contam com o programa “Aqui tem Farmácia Popular”.

5- O governo repassará aos estados e municípios R$ 100 milhões por ano para compra de medicamentos.

6- O governo abrirá novos credenciamentos para o “Aqui tem Farmácia Popular”‘ apenas para 18 municípios que ficariam sem o programa. São eles: Atalaia (AL), Delmiro Gouveia (AL), Parintins (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Aquiraz (CE), Buriticupu (MA), Cururupu (MA), Lago da Pedra (MA), Vargem Grande (MA), Zé Doca (MA), Curuçá (PA), Igarapé-Miri (PA), Monte Alegre (PA), Portel (PA), Santana do Araguaia (PA), Viseu (PA), Ouricuri (PE) e Nossa Senhora da Glória (SE).

7- Ao todo, no “Aqui tem Farmácia Popular” são disponibilizados 25 produtos, sendo 14 deles com desconto. O restante tem descontos que chegam a 90%.

8- Em média, por mês, o Programa beneficia em torno de 9,8 milhões de pessoas, principalmente aquelas com 60 anos ou mais, que representam cinco milhões do total.

EM TEMPO