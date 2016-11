Enquadramento de lábio leporino como deficiência física é aprovado na Aleam

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta terça-feira (1º), o Projeto de Lei nº 290/2015 que determina o enquadramento da fenda palatina e fissura labiopalatal, más-formações congênitas conhecidas como lábio leporino, como deficiências físicas no estado, para efeitos legais. A proposta, de autoria do deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), segue para sanção do governador José Melo (Pros).

O autor do projeto explica que, por meio da equiparação, os pacientes fissurados passam a ter os mesmos direitos e benefícios sociais das pessoas com deficiência, previstos nos artigos 242 a 248 da Constituição Estadual. A mudança na legislação contempla pelo menos cinco mil fissurados em todo o estado, conforme dados da Associação das Pessoas com Fissuras Labiopalatinas do Amazonas (Apfam).

“Esta nova lei certamente irá representar um grande passo para ampliar a assistência do poder público à saúde dos fissurados, especialmente as crianças”, comemorou o deputado Ricardo Nicolau. “Agora, os pais dessas crianças terão o devido amparo jurídico e legal para buscar um tratamento melhor e mais acessível a seus filhos, além de outros benefícios, inclusive fiscais”.

O texto do projeto aprovado pelos parlamentares também prevê que o governo do estado deverá elaborar um cadastro único estadual das pessoas nascidas com as más-formações. A base dados deverá reunir informações como condições de saúde e necessidades assistenciais dos pacientes; acompanhamentos clínico, assistencial e laboral; além de mecanismos de proteção social.

Amazonas sai na frente

Ricardo Nicolau lembrou que a proposta vinha sendo discutida desde o ano passado, em várias reuniões junto a representantes da Apfam e familiares de pacientes fissurados. Em uma audiência pública da Comissão de Saúde da Aleam, o coordenador do Programa de Atenção ao Fissurado do Amazonas, médico Joaquim Alves, classificou a iniciativa do deputado como pioneira, em nível nacional.

“Este Projeto de Lei faz o Amazonas sair na frente porque este tema (enquadramento como deficiência física) ainda está em fase de discussões no restante do Brasil”, disse o médico, que coordena ações itinerantes da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) de cirurgias reparadoras de lábio leporino nos municípios do interior.

Sobre o lábio leporino

A fenda palatina e a fissura labiopalatina são más-formações no lábio superior, com causa exata desconhecida, que podem atingir o ‘céu da boca’ e a mandíbula na etapa de formação do embrião humano. O problema é corrigido por cirurgia, mas pode ter tratamento prolongado e altamente complexo. As sequelas na fala, auditivas, psicológicas e estéticas nem sempre podem ser evitadas.

Estatísticas apontam que, no Brasil, há uma criança fissurada para cada 650 nascimentos. Anualmente, são contabilizados aproximadamente 5,8 mil novos casos. Entidades ligadas à causa dos fissurados defendem o reconhecimento do lábio leporino como deficiência física em razão das dificuldades que os fissurados, nos casos mais graves, encontram no desempenho de funções.

Com informações da assessoria