Engraxate conquista trajetória de sonhos e realizações

Era um fim da tarde no conjunto Eldorado, quando o guardador de carros com nome famoso – Constantino Jhonny Walker –, então com 11 anos, paquerava uma mocinha que o surpreendeu ao dizer que só o namoraria se ele estivesse bem vestido. Para um garoto daquela idade, ouvir algo assim, era uma prova de fogo. Isso mexeu de tal forma com o rapaz que logo pensou além da perspectiva de conquistar o coração da moça: decidiu que se vestiria bem inclusive para trabalhar.

No entanto, Constantino percebeu que engraxar sapatos poderia lhe render mais dinheiro do que estava ganhando. “Eu guardava carros, mas não ganhava tanto dinheiro. Só que percebi que, ao invés de guardar, poderia engraxar sapatos e ganhar um pouco melhor”, conta.

Passados alguns anos, Jhonny Walker, adolescente e engraxate, falava com um dos seus clientes que queria juntar dinheiro para comprar um paletó. “Observei que eu precisava de um diferencial nesse meio, que era justamente para aumentar a minha clientela. Daí eu acabei ganhando um paletó desse mesmo cliente”.

Quando começou a usar a peça de roupa, os clientes só aumentaram e Constantino ganhou uma certa fama. Algumas pessoas até o procuravam ali nos arredores do Eldorado. Mas mesmo assim, ele ainda queria mais. Certo dia, foi à festa da filha do então governador do Estado, Eduardo Braga, e ficou do lado de fora oferecendo os serviços de engraxate. Ao final da festa, o político veio, o cumprimentou e perguntou o que Constantino estava fazendo ali, naquela hora, pois já era tarde. “Ele me deu dinheiro, o seu cartão de visitas e disse para ir ao seu encontro na segunda-feira de manhã”.

O jovem foi ao gabinete de Eduardo Braga, mesmo passando por momentos de tensão, já que quando chegou ninguém acreditava que ele falaria ou chegaria perto do político. “Só quando mostrei o cartão foi que as pessoas no local me levaram a sério. Eu entrei, falei com ele e até hoje é meu cliente”.

Depois desse encontro, Constantino decidiu ir a outros lugares como o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Lá, ele teve a oportunidade de trocar ideias e ainda engraxar sapatos de pessoas famosas, como o sambista Jorge Aragão, o piloto Antônio Pizzonia, o cantor gospel Thales, entre outras autoridades políticas do Amazonas. Desde então, começou a ganhar bem, fazer o “pé de meia” e a pensar em planos para o futuro. “Comecei a faturar R$ 2 mil por mês e decidi me especializar. Fui à Franca, em São Paulo, fazer um curso sobre sapatos, tipos, modelos, como limpar, restaurar e cuidar de cada um. Acredito que nenhum engraxate em Manaus tenha essa especialidade”, explica.

Quando voltou de viagem, já tinha o sonho de abrir uma engraxataria própria e, aos 25 anos de idade, conseguiu realizar esse desejo. “Eu me juntei ao Eddy Nunes (cabeleireiro) e abrimos a Engraxataria das Estrelas e Barbearia Hairstylists, também no Eldorado, que é o meu lar”, conta.

Hoje, com 27 anos e dois à frente da sua engraxataria, Constantino continua usando o paletó que ganhou com muito cuidado e atende aos clientes tanto in loco, quanto em casa. “Eu gosto do que faço e cuido dos meus clientes”. Questionado sobre o que ainda almeja na vida, ele diz sem pestanejar e com um sorriso no rosto: “Quero abrir minha própria sapataria”.

Bruna Chagas

EM TEMPO