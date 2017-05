Engenheiros Ambientais realizam caminhada ecológica na Ponta Negra

A Associação dos Engenheiros Ambientais do Amazonas (Aenambam) realiza no dia 4 de junho a Primeira Caminhada Ecológica dos Engenheiros Ambientais do Amazonas, em comemoração a Semana do Meio Ambiente. I evento será realizado no Calcadão da Ponta Negra, saindo do Hotel Tropical, a partir de 8h.

De acordo com a presidente do Aenambam, Janeth Fernandes da Silva as comemorações tem o objetivo de difundir a data e contribuir com a conscientização do meio acadêmico e da sociedade em geral com a preservação do meio ambiente. “Atualmente vemos uma grande depredação do nosso meio ambiente. Uma diminuição de recursos hídricos e um ar cada vez mais impuro e poluído. Esses fatores não prejudicam apenas a nossa geração, mas especialmente as gerações futuras, que irão sofrer as consequências de nossos atos presentes”.

Ainda em relação a data, do dia 30/05 a 07/06 a associação estará realizando palestras sobre o tema em escolas e faculdades.

A Aenambam informou ainda que no dia 4, dia da Caminhada Ecológica haverá distribuição de mudas de árvores, entrega de premiações e distribuição de frutas e água.

Agenda:

I Caminhada Ecológica dos Engenheiros Ambientais do Amazonas

Data: 4/6/2017

Horário: 8h

Local: Calcadão da Ponta Negra

Informações: 98121-7466

