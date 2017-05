Engenheiro florestal morre atropelado na estrada da Ponta Negra

O engenheiro florestal Osmar Brito Brasil Filho, de 65 anos, morreu no SPA Joventina Dias, após ser atropelado na noite desta segunda-feira (23), no sentido bairro da avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policias da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o engenheiro florestal estava a caminho de uma panificadora e tentava atravessar a via, no momento em que foi atropelado por um carro modelo palio, de cor azul, de placas não identificadas, que trafegava em alta velocidade . Com o impacto, Osmar foi arremessado para o alto e caiu do outro lado da avenida. O motorista do veiculo fugiu sem prestar socorro e não foi identificado.

Osmar foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o pronto-socorro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do engenheiro florestal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Daniel Landazuri

EM TEMPO