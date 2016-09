Engenheiro arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho segue internado na UTI em estado grave

Continua em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o engenheiro mecânico, Heitor Aparecido da Silva, 56, que foi arremessado da parte superior do viaduto Gilberto Mestrinho, na tarde do último domingo (4), após ser atropelado. Segundo boletim enviado pela assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), na manhã desta segunda-feira (5), o quadro do homem é grave e instável.

Conforme a assessoria, o homem foi submetido a um procedimento cirúrgico para correção de fratura na bacia e membros inferiores.

Acidente

Segundo informações do segundo tenente da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Siqueira Lobo, a vítima teria parado seu veículo, modelo Saveiro, de cor vermelha e placa OAN 1981, para ajudar outro carro, não identificado, que estava em pane. Um terceiro veículo, modelo Honda City, de cor preta e placa OAN 1579, que estava em alta velocidade, colidiu com o Saveiro, e lançou Heitor de cima do viaduto. O homem conseguiu cair em pé e fraturou diversas vértebras.

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital João Lúcio.

Condutor

O condutor do Honda City, identificado como Thiago Dinelly Lima, fugiu do local sem prestar assistência à vítima. O titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso está registrado, informou que o suspeito encontra-se foragido e possivelmente será indiciado por tentativa de homicídio doloso.

Na próxima quinta-feira (8), o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (Deat) continuar as investigações.

Por equipe EM TEMPO Online