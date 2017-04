Engavetamento e colisão causam congestionamentos em Manaus

Por volta das 17h, desta segunda-feira (10), quatro veículos colidiram na rua Zebu com avenida Desembargador Felismino Soares, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul da capital. Outros dois veículos se envolveram em outro acidente, desta vez na avenida Torquato Tapajós. Nas duas ocorrências houve congestionamento de veículos.

Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o engavetamento teve apenas danos materiais e, após interdição dos agentes de trânsito, a via foi liberada para o tráfego de veículos.

Na Zona Norte da cidade, outro acidente envolvendo dois veículos aconteceu na avenida Torquato Tapajós, sentido bairro-centro, próximo ao Hospital Delfina Aziz. A colisão causou lentidão no trânsito da área, no final desta tarde.

Ao serem acionados para a ocorrência, os policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), descobriram que um dos veículos envolvido na colisão apresentava restrição de roubo.

O carro foi apreendido e os responsáveis encaminhados para a delegacia para averiguar a situação. A polícia não deu mais informações sobre quantas pessoas foram presas e quais as suas identificações.

Laize Minelli

EM TEMPO