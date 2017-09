Engavetamento deixa motoqueiro ferido na Avenida Coronel Teixeira

Um engavetamento envolvendo dois carros de modelo S-10, um Fox de cor preta, e uma motocicleta, ocorreu na tarde desta quarta-feira (6), na Avenida Coronel Teixeira, na frente do Comando Militar da Amazônia (CMA).

O motociclista, Tony Gadelha, de 32 anos ficou levemente machucado. Ele estava a caminho da sede dos correios do bairro de Santo Agostinho, onde iria prestar contas das entregas realizadas durante o dia. Ao tentar frear para não colidir no Fox, que deu pisca alerta para entrar no CMA, o motoqueiro foi atingido pela S-10 que o prensou no Fox à sua frente.

A autônoma Ana Paula, de 27 anos que dirigia a S-10, disse que o motoqueiro freou de repente para não bater no Fox, mas como a pista estava molhada não conseguiu parar a tempo causando o engavetamento. O Fox era dirigido pelo Cabo Rios, de 34 anos, que serve na companhia de comando do CMA.

O sargento Bernardes, do CMA, balizou o trânsito e acionou a Manaustrans e o SAMU para o local. O motociclista foi socorrido para o hospital 28 de agosto.

O trânsito ficou congestionado do CMA até a altura de um colégio particular, no sentido centro, na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra.

