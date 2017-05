Engavetamento com quatro carros prejudica trânsito na Rodrigo Otávio

Quatro carros se envolveram em um engavetamento, no início da tarde deste sábado (27), na avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), os veículos estavam trafegando do lado esquerdo e na mesma faixa, quando um deles freou e acabou causando o engavetamento.

Ainda conforme o órgão, apesar as colisões, ninguém ficou ferido. Um guincho do Manaustrans ajudou a retirar os veículos da via.

O tráfego de veículos ficou lento no local e agentes orientaram os motoristas na via pública.

EM TEMPO