‘Enfim, nós’ será encenada em Manaus neste final de semana

Pela primeira vez, Manaus receberá a comédia teatral “Enfim, nós”, estrelada pelos atores Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis. As apresentações acontecerão no Teatro Manauara, no sábado (3), às 21h, e no domingo (4), às 18h. O ingresso custa R$ 50 (meia-entrada) e está à venda na bilheteria do teatro, localizada no Piso Buriti, do Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis) e pelo site www.ingresse.com. A realização é da produtora Master Cultural.

“Enfim, nós” foi escrita por dois experientes autores de TV: Bruno Mazzeo e Cláudio Torres Gonzaga. O primeiro é responsável por programas como “Cilada”, “A diarista” e “Junto e misturado”, e o segundo por “Zorra total”, “Sob nova direção” e “Divertics”.

A peça está em cartaz pelo Brasil há 9 anos, com temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo e turnê por mais de 90 cidades como Niterói, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Natal, Recife, São Luís, Salvador, Belém e Teresina.

“Enfim, nós” conta em cena com a presença de um novo casal, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis. O texto narra a história de Zeca e Fernanda. Os dois vão passar o seu primeiro Dia dos Namorados juntos desde que decidiram dividir o mesmo teto. Porém, um pequeno incidente faz com que eles fiquem presos no banheiro. Passar a noite inteira trancados deixa muitos sentimentos virem à tona e pode causar discussões sobre ciúme, cobrança, mania e amor. Sem dúvida, os personagens terão uma noite inesquecível, mesmo que tudo não saia exatamente como o planejado.

A comédia “Enfim, nós” já teve no elenco Bruno Mazzeo, Fernanda Souza, Fabíula Nascimento, Regiane Alves, Marcius Melhem, Fernanda Rodrigues, Maria Clara Gueiros e Ricardo Tozzi. A encenação conta ainda com vozes em off de Luciano Huck, Heloísa Perissé e Leandro Hassum. A direção é de Cláudio Torres Gonzaga.