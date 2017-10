Enfermeiros protestam contra decisão que proíbe categoria de requisitar exames médicos

Na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 9h, cerca de 60 enfermeiros realizaram uma manifestação na avenida André Araújo, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Erguendo placas de protesto e gritavam palavras de ordem, os profissionais da saúde pública do Amazonas vestiam preto para simbolizar o luto. O motivo da manifestação é a liminar expedida pelo juiz brasiliense Renato Borelli, que proíbe enfermeiros de requisitar exames na atenção básica e restringe a ação somente a médicos.

A decisão do juiz Renato Borelli atende ao pedido realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). O órgão afirma que a liminar tem como objetivo preservar as atribuições da classe médica e garantir que os pacientes atendidos não sejam colocados em risco.

Segundo o enfermeiro Johnny Macedo, que exerce a profissão há 7 anos, a manifestação defende a autonomia da enfermagem. “Nós entendemos que essa liminar vai contra a saúde pública brasileira porque ela restringe a enfermagem de fazer uma atividade que é feita há mais de 30 anos”, afirma o profissional.

Macedo ressalta que muitas mulheres gestantes estão indo às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e não conseguem agendar o pré-natal. “Essa ação só tem causado prejuízo à população, que é quem mais precisa”, diz o enfermeiro.

Em nota oficial, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) critica a liminar e vê nela uma tentativa de reserva de mercado que prejudica pessoas, que precisam do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A Justiça, nessa liminar, tratou este tema de forma unilateral, sem analisar a importância do trabalho do enfermeiro na saúde da população brasileira e o quanto estão prejudicadas as ações assumidas cotidianamente pelo enfermeiro”, diz.

O Cofen já recorreu da decisão e orienta os profissionais a respeitar o parecer enquanto a sentença estiver vigente. Os profissionais de saúde devem se mobilizar novamente nos próximos dias, enquanto nenhuma ação for tomada por parte da justiça.

Roger Lima

