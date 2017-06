Enfermeiro sai para caminhada e desaparece no bairro São Raimundo

O enfermeiro Thiago Carvalho de Oliveira, de 28 anos, encontra-se desaparecido em Manaus desde a manhã do dia 28 de junho. De acordo com a esposa dele, Suzana Matos Colares, no dia em que desapareceu Thiago teria saído por volta das 8h da casa onde mora, informando que iria caminhar em uma praça no bairro São Raimundo, na zona Oeste. Suzana relatou que o marido aparentava estar deprimido. Desde então ela não teve mais notícias sobre ele.

O desaparecido é morador da Avenida Ramos Ferreira, no bairro Centro, zona Sul da capital. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do enfermeiro, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

EM TEMPO, com informações da assessoria