Enfermeira Mercedes Gomes é nomeada secretária da Susam

O Governador do Amazonas, José Melo, nomeou a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira como secretária de Estado da Saúde (Susam). O anúncio foi feito por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2017.

O cargo estava disponível desde o dia 30 de janeiro, depois da saída do médico Pedro Elias, que ficou por um ano e meio à frente da secretaria.

A nova secretária é enfermeira por formação, tendo passado pela gerência, tanto administrativa quanto de enfermagem, de várias unidades de Saúde do Estado. Mercedes já exercia o cargo de secretária executiva adjunta de Atenção Especializada da Capital desde o ano passado.

Funcionária pública de carreira, entre outras funções, Mercedes foi enfermeira chefe do Adriano Jorge, diretora do SPA do Coroado, gerente de enfermagem dos hospitais Platão Araújo, João Lúcio, Adriano Jorge e 28 de Agosto.

