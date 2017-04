Energia solar cresce no Amazonas, mas esbarra na falta de investimentos

A energia solar, conhecida como fotovoltaica, além de ser uma fonte renovável que faz bem para o meio ambiente, tem atraído os consumidores amazonenses por ser mais uma alternativa de reduzir os gastos do fim do mês. Em Manaus, há usuários que estimam uma economia mensal de 50% na conta de energia.

Empresários locais lamentam que o Estado ainda tenha poucos investimentos e projetos voltados para a energia renovável, mas em todo o país o número de residências e empresas que geram a própria energia e compartilham o excedente gerado com a rede passou de 431 no fim de 2014 para mais de 7 mil em dezembro de 2016. A maioria desses consumidores usa a luz do sol como fonte geradora, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O estudo aponta que há uma grande vantagem sob o ponto de vista econômico para o próprio consumidor. A instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica tem vida útil aproximada de 25 anos e o sistema normalmente se paga em sete ou oito anos, podendo esse tempo se reduzir no futuro.

Nesse caso, o médico Daniel Augusto, 58, espera economizar pelo menos 50% com gastos de energia elétrica. Ele afirma que gastou R$ 30 mil para instalar um equipamento fotovoltaico em sua residência que torne a casa totalmente independente da rede comum de distribuição.

Segundo Daniel, sua conta de energia, atualmente, totaliza em média R$ 300. “Depois que instalar totalmente, esse valor pode cair pelo menos até R$ 150, em média”, avalia.

Acompanhamento

O proprietário da empresa Qluz EcoEnergia, Roberto Lavor, acredita que o Amazonas não está acompanhando o ritmo nacional, porque as concessionárias de energia elétrica impõem burocracia para aprovar projetos de implantação de equipamentos fotovoltaicos em residências e empresas particulares.

Lavor explica que existe dois tipos de geração de energia própria, sendo uma isolada que destina a captação apenas para a bateria que fica instalada na casa, e a outra pode ter conexão com a rede comum energia elétrica da cidade, e quando houver falta de energia na rede, usa a energia da bateria solar captada antes pelas placas solares.

Uma das regras de uso da energia fotovoltaica possibilita que, no fim do mês, o usuário possa ter um desconto na conta de energia levado em conta o que conseguiu gerar de energia própria e o que usou de energia da rede.

Porém, Lavor conta que para isso acontecer é preciso que a concessionaria tenha mais agilidade para que sejam aprovados projetos que viabilizem esse uso. “No Estado, temos poucos projetos conectados à rede por causa da burocracia da concessionária. É preciso que haja agilidade nesse processo, Nossas redes precisam de otimização”, conta.

Lavor observa ainda que o usuário não é obrigado a ter as duas conexões, ou seja, ligar na bateria e também na rede comum. “Ele pode optar por ter apenas geração única a partir das placas solares”, diz o empresário.

Custos de até R$ 100 mil

O sócio da empresa Solalux, Jander Filgueiras, informou que, atualmente, o custo de instalação de uma usina em uma residência vai de, aproximadamente, R$ 15 mil, para uma pequena casa, até mais de R$ 100 mil, para grandes propriedades, dependendo de uma avaliação do consumo em cada caso para definir o tamanho do projeto.

“Para fazer esse estudo, basta considerar o investimento a ser feito com a instalação, o volume de energia consumido mensalmente na residência ou na empresa e as possibilidades de retorno do investimento”, detalha.

Para chegar ao “paybak”, termo que os técnicos usam para se referir ao tempo que o equipamento se paga, basta dividir o custo total do microgerador pelo valor da economia mensal na conta de luz após a devida instalação, considerando nesse cálculo a variação anual com os reajustes das contas.

Atualmente, o mercado oferece um “payback” que varia entre 4 e 10 anos, conforme o valor do projeto e as tarifas praticadas. Contudo, considerando que temos reajuste da tarifa de energia programados até 2024, a tendência é esse tempo de retorno ficar menor.

Apoio para a energia renovável

O Amazonas recebeu o apoio da maior entidade do setor de energia renovável do Brasil para se desenvolver nessa área. No último dia 12, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) entregou um pacote de medidas que visam a desenvolver o setor de energia solar na região ao governador José Melo.

Uma das principais propostas é a adesão do Amazonas ao Convênio de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 16/2015, que autoriza os governos estaduais a isentarem a tarifa sobre a energia injetada na rede e compensada na geração distribuída. O pacote prevê também a criação da linha de financiamento para toda a Região Norte para democratizar o acesso ao crédito para investimentos privados.

Joandres Xavier

EM TEMPO