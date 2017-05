Endividamento e inadimplência crescem em abril em Manaus

O comércio de Manaus registrou aumento na taxa de inadimplência que foi de 3,4%, no mês de fevereiro, para 3,5% no mês de abril. Segundo o presidente de Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, os produtos tiveram uma elevação de preço e isso pode ter contribuído para o crescimento da taxa no país e também em Manaus.

“Muitas vezes as pessoas gastam mais do que podem. Isso é ruim, pois, cada inadimplente é mais uma pessoa que deixa de comprar no comércio”, relatou em entrevista.

Em março, cerca de 30.280 mil pessoas entraram na lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e outras 26.237 saíram, ficando com saldo de 350.820 inadimplentes. E, em abril, o número subiu para mais de 354 mil devedores. Em 2014, essa taxa oscilou entre 3% e 3,4%, sendo que a maior taxa foi registrada exatamente no mês de abril.

Segundo recente pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o percentual de famílias brasileiras endividadas teve a sua terceira alta consecutiva do ano em abril e atingiu 58,9%, enquanto o percentual de famílias inadimplentes (com dívidas ou contas em atraso) é o maior desde setembro do ano passado, atingindo 24,1%.

Para quem passa por esses problemas financeiros, a principal orientação é não se desesperar. É preciso colocar os pés no chão, encarar a realidade e se planejar para sair da situação de forma definitiva. Para tanto é preciso reconhecer os hábitos e comportamentos que o levaram a ao endividamento e inadimplência em primeiro lugar.

“A pesquisa indicou que o cartão de crédito foi a principal forma de endividamento para a grande maioria das famílias: 76,6%. Isso acontece porque muitas pessoas não compreendem que pagar no crédito, parcelar ou fazer uma caderneta em açougue ou mercado para pagar no final do mês, por exemplo, também são formas de endividamento”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Para o especialista, é preciso se perguntar: qual é o real tamanho da dívida? “Boa parte dos endividados, por medo de encarar, não sabem a verdade e não conseguem sair dessa situação, deixando que se transforme em um círculo vicioso. Portanto, a orientação que sempre dou é ter ciência da real situação financeira em que se encontra. Saiba exatamente quais são as dívidas que possui, o valor de cada uma e as condições de pagamento”, orienta.

Com informações da assessoria