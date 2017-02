Encontro entre servidores da Semad alinha ações de gestão

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) vai realizar nesta quarta (15), e quinta-feira (16), das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, as primeiras reuniões com todos os servidores do órgão, visando alinhar ações para a elaboração do planejamento estratégico 2017-2020 da secretaria.

O professor da Faculdade de Estudos Sociais (FES) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Manoel Carlos de Oliveira Jr., que é doutor em Biotecnologia pela Ufam, será o moderador das reuniões, ministrando sobre estratégias de planejamento em Gestão Pública.

O objetivo das reuniões é mobilizar e instruir os servidores da secretaria para um trabalho coletivo e participativo de planejamento de metas de gestão para os próximos quatro anos de administração, visando potencializar o desempenho do serviço municipal de acordo com a meta da Prefeitura de Manaus: fazer mais com menos.

A Semad está localizada na Rua São Luiz, 416, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.

Com informações da assessoria