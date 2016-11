Encontro de gerações vai marcar retorno da travessia Almirante Tamandaré

A Travessia Almirante Tamandaré, considerada uma das provas mais tradicionais do calendário esportivo amazonense, voltará a ser realizada em Manaus. O diferencial é que este ano ela vem integrada ao evento Rio Negro Challenge, que também irá contar com as provas do Circuito Curumim, para as crianças de 8 a 12 anos, e a Maratona Aquática, para pessoas de 13 a 65 anos.

A data para o retorno da Travessia Almirante Tamandaré é o dia 4 de dezembro, com largada às 7h30, na praia da Ponta Negra. Um dos destaques da competição será o encontro de gerações que participaram das antigas edições do evento com os novos atletas, que até pouco tempo atrás nem sequer competiam.

Esse é o caso de Paulo Rabelo, 66, que participou de 18 edições da travessia e foi o primeiro campeão do circuito, no ano de 1969.

“Na época, existiam apenas dois clubes que disputavam competições pelo Amazonas, o Atlético Rio Negro e o Caiçara. E foi quando surgiu a ideia de criar a primeira prova do Amazonas, que na época era chamada de Travessia do Rio Negro. Tenho orgulho de fazer parte da história desse evento e de ter sido o primeiro vencedor. Mas é impossível recordar tais momentos sem citar meus colegas da antiga geração, como: Thalles Verçosa, Taner Verçosa, Aloysio Bitencourt, Antídio Façanha, Marcos Vilela, Leopoldo Ponchet e Caco Patuca, pois eles também são merecedores por terem contribuído para o esporte amazonense”, declarou Paulo Rabelo, que também irá disputar a prova deste ano, pela categoria master.

Do outro lado, representando a geração de novos competidores, está Vitor Gadelha, 19, que atualmente é único representante do Amazonas em competições de maratona aquática. Esta será a primeira vez dele na Travessia Almirante Tamandaré e, mesmo com a pouca idade, ele já dá um show de talento e promete conquistar uma boa colocação na sua estreia.

“Comecei a nadar logo depois que a prova da travessia parou de ser realizada em Manaus, e passei a ter uma enorme vontade de participar dessa prova. E agora, com o retorno dela, fico muito feliz e honrado em poder fazer parte das competições, representando essa geração de novos atletas”, declarou Vitor, que conquistou o título de segundo melhor do país, pelo Circuito Brasil, realizado em outubro deste ano, na cidade de Salvador (BA).

Os interessados em participar das competições podem se inscrever por meio do site do Ticket Agora (www.ticketagora.com.br) e adquirir o passaporte para competição pelo valor de R$ 160, até o dia 30 de novembro. Os competidores podem pegar os kits no dia 3 de dezembro, pelo portão D da Arena da Amazônia (avenida Flaviano Limonggi), no período de 8h às 17h, com o comprovante da inscrição.

Presença olímpica

O retorno da Travessia Almirante Tamandaré também será marcado pela vinda dos atletas olímpicos Ana Marcela Soares e Allan do Carmo. Ambos têm grande destaque no mundo das maratonas aquáticas. Ana Marcela, por exemplo, já conquistou 11 pódios internacionais consecutivamente, e é a única brasileira medalha de ouro na prova de 25 quilômetros, do Mundial de Kazan.

Já Allan do Carmo conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 2007, no Rio de Janeiro, e participou de duas Olimpíadas (2008/2016), conquistando também o título de campeão pela prova de 10 km da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas em 2014, na cidade de Hong Kong, na China.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO