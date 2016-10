Encontrado corpo de homem desaparecido após naufrágio de embarcação no Tarumã Açu, Zona Oeste de Manaus

O corpo de Anderson Augusto Pantoja, 29, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24), próximo ao local onde desapareceu após a embarcação em que estava naufragar, na proximidades da Marina do Davi, no Tarumã Açu, Zona Oeste de Manaus.

A embarcação naufragou na tarde de ontem (23), por volta das 13h30. Além de Anderson, outras duas pessoas estavam no bote de alumínio, mas foram resgatadas com vida.

Logo após o naufrágio, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), com o apoio dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, começaram as buscas. Os trabalhos enceram às 17h30 de ontem.

De acordo com testemunhas, o barco em que vinha o trio afundou após um forte banzeiro, devido à chuva que caiu na cidade na tarde de ontem.

As causas e responsabilidade serão determinadas após a conclusão de um inquérito administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil.

