Enchente atinge bairro na Zona Oeste de Parintins

Moradores da rua coronel Barreto Batista, no bairro de São José Operário, Zona Oeste da cidade de Parintins (369 km de Manaus), já estão sofrendo os efeitos daquela que poderá ser uma enchente recorde, igual ou superior a do ano de 2012, uma das maiores da região Norte.

Um trecho extenso da rua já está inundado. A dona-de-casa, Luíza Oliveira dos Santos, reclama da falta de assistência das autoridades neste começo de enchente. “Nós todos os anos enfrentamos essa situação. Este ano a água chegou mais cedo, o que nos leva a crer que vamos ter uma grande enchente. Então o que nós queremos é que a Defesa Civil inicie a construção de pontes antes que fique mais complicada a situação”, disse.

O presidente da Associação de moradores do bairro de São José Operário, Messias Oliveira, disse que já encaminhou ofício à Defesa Civil solicitando a construção das pontes. “É preciso que isso seja feito agora enquanto as águas ainda estão rasas. Depois fica mais profundo e complica até para os operários da Secretaria de Obras, que realizam esse trabalho”, afirmou o líder comunitário.

Ele disse que na rua Coronel Barreto Batista, que tem ligação com uma área de Aningal (pântano amazônico), os moradores já encontraram um peixe muito perigoso. “É o pirarucu-boia, cujos dentes são afiadíssimos e podem causar lesões muito graves”, disse.

No bairro da Francesa, Zona Leste da cidade, as águas da lagoa estão a 20 centímetros para atingir a principal avenida da Ilha Tupinambarana, que é a Avenida Amazonas. “Não vai demorar muito para chegar na pista”, disse Raimundo Lauro Pantoja, ribeirinho, que diariamente aporta na escadaria.

26 comunidades rurais inundadas

O coordenador da Defesa Civil no município, Samuel Reis, confirmou para o EM TEMPO que 26 comunidades da área de várzea já estão completamente inundadas. “As pessoas estão vivendo em marombas (estrados de madeira) e correndo risco. Todos os dias fazemos esse acompanhamento”, afirmou.

Ele disse que a Defesa Civil Municipal vai encaminhar um relatório ao prefeito, Frank Bi Garcia (PSDB), para que ele possa apresentar ao governo estadual uma solicitação reivindicando ajuda para essas famílias que estão em situação de risco. “Nossa maior preocupação é com as crianças e os idosos”, disse Samuel Reis.

Em relação a cidade, ele enfatizou que apenas o bairro de São José Operário já está com uma rua inundada. “Já estivemos no local e estamos providenciando assistência para as famílias e a construção de uma ponte no local”.

O secretário de Obras de Parintins, Mateus Assayag, disse que sua pasta já deu início a construção. “Desde abril estamos focando essa questão, muitas pontes já foram revitalizadas e vamos construir. Parintins precisa de cerca de mil metros de ponte”.

O prefeito Frank Bi Garcia disse que já está adotando medidas de emergência para atender as famílias da Zona Rural e também da cidade.

A Marinha do Brasil, responsável pela régua fluviométrica que está instada no trapiche da “Cidade Garantido”, informa que a enchente deste ano já ultrapassou a de 2016. “Estamos a dois metros e 65 centímetros acima da enchente do ano passado que foi uma enchente média”, informa o agente da Capitania dos Portos de Parintins, Capitão Marcelo Barrios.

Nesta terça-feira (2), a régua fluviométrica registrava 8,65 centímetros. Faltam 35 centímetros para a enchente de 2017 atingir a marca de uma das maiores enchentes da região, a de 2012.

Tadeu de Souza

EM TEMPO