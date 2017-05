Enchente atinge 44% dos municípios amazonenses

Quase metade dos municípios amazonenses, 44% deles, correspondente a 27 das 62 cidades, está com parte de suas respectivas áreas debaixo d’água e em situação de emergência.

Um dos mais afetados é o município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). Lá, os moradores convivem com um cenário devastador. São ruas, praças e calçadas debaixo d‘água.

Para circular na cidade, foram construídas mais de 2 quilômetros de pontes. Em algumas localidades do município, como a comunidade do Camiche, a 10 minutos de voadeira da sede municipal, as atividades tradicionais do campo e roçado foram suspensas. A estrada que dá acesso à comunidade está encoberta pelo rio Solimões. São igrejas, escolas e comércios debaixo d’água. “A situação está bastante complicada, a cada dia que passa a enchente avança”, contou Sandro Aguiar, morador do Careiro da Várzea.

Outra localidade bastante afetada é a comunidade São Francisco, ou ‘Gutierrez’, como também é chamada. No local residem sobre as palafitas, aproximadamente 1,2 mil famílias. “Todos os anos neste período, convivemos com essa situação, espero que a enchente não avance mais, caso contrário teremos que elevar o assoalho da casa ou deixar o local”, contou Simone Ávila, 33, moradora da comunidade.

Para amenizar os danos, a prefeitura do município vem monitorando as áreas afetadas e reforçando as estruturas de madeiras em pontos estratégicos.

Além do Careiro da Várzea, decretaram situação de emergência: Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari, Juruá, Canutama, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru, Caapiranga, Itacoatiara, Tefé, São Paulo de Olivença, Alvarães, Boa Vista do Ramos e Beruri. Ao menos 51 mil famílias foram afetadas com a cheia dos rios nesses municípios.

Canutama e Carauari

Agentes da Defesa Civil embarcaram para o município de Canutama, na Calha do Purus. Cerca de 30 toneladas de cestas básicas e, ainda, kits dormitório, kits higiene, kits limpeza, colchão, água e hipoclorito de sódio irão atender os afetados pela enchente. Já Carauari, no Juruá, receberá nos próximos dias 32 toneladas de alimentos e também kits dormitório, kits higiene, kits limpeza, colchão, água e hipoclorito de sódio, para suprir as necessidades das 3.122 famílias prejudicadas pela enchente

na cidade.

Náferson Cruz

EM TEMPO