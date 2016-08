Encerramento do Agosto Dourado reúne mães e crianças em comunidade ribeirinha

Ações de educação em saúde encerraram as atividades do ‘Agosto Dourado’ em Manaus. A programação foi realizada nesta quarta-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, no bairro Tarumã, Zona Oeste. O evento, que também marcou o fechamento da ‘Semana do Bebê Manauara’, reuniu mais de 300 crianças e 150 mães e pais.

Durante o evento, que teve parceria das secretarias municipais de Educação (Semed) e da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Coordenação-geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde (CGSCAM/MS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), United Way Brasil (UWB), Procter & Gamble (P&G Manaus), as crianças brincaram, ouviram histórias e praticaram a higiene bucal correta. Um café da manhã reuniu os participantes das atividades. Mães e demais cuidadores foram inseridos em rodas de conversa sobre pré-natal, direitos no parto, pós-parto, amamentação e alimentação saudável.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, lembrou que os objetivos do Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação, foram alcançados por meio de diversas atividades junto a comunidades das áreas urbana e rural. “Lembramos às famílias que o aleitamento é uma prática nutricional, mas também de amor e que não é apenas uma responsabilidade materna, mas do pai e de toda a família”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto.

Para a chefe do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente, Ivone Amazonas, a programação na Nossa Senhora de Fátima superou as expectativas. De acordo com Ivone, a parceria da Semed (Secretaria Municipal de Educação) levou à participação efetiva de crianças e seus responsáveis no último evento oficial do Agosto Dourado, garantindo um encerramento com êxito.

A chefe da Gerência de Educação Infantil (GEI) da Semed, Izânia Souza, disse que o Agosto Dourado encerra o mês de atividades intensas, mas os atendimentos continuam. “Foi uma grande parceria nesse trabalho intersetorial entre as secretarias municipais, pudemos contar com várias unidades de ensino da educação. A participação da Semed foi 100% nessas atividades e vamos continuar com os trabalhos do programa Primeira Infância Manauara, que já está ativo, e vamos dar continuidade por mais dois anos”, destacou.

As mães grávidas e que ainda amamentam participaram de palestras sobre amamentação. Os alunos receberam escovas de dente e materiais para a higiene bucal, os menores assistiram a uma apresentação educativa com artistas da Cidade da Criança. As atividades foram aprovadas pela dona de casa Laura Santos, que foi acompanhar os três filhos na escola.

“É uma ação muito boa, pois traz atividades que a gente não tem com frequência aqui na comunidade. Gostei da parte que eles informam sobre a vacinação das crianças e que devemos lembrar de andar com a caderneta de vacina porque é importante”, destacou a comunitária.

