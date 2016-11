Encerradas investigações sobre abuso verbal e físico cometido por Brad Pitt contra filhos

Brad Pitt não está mais sendo investigado pelo Departamento de Crianças e Serviços Familiares, que atua como o serviço social da cidade de Los Angeles, por suspeita de ter abusado verbal e fisicamente de um de seus filhos. As informações são do site ‘TMZ’.

De acordo com a publicação, as investigações não encontraram nenhuma evidência de que o ator tenha agredido algum de seus filhos durante um voo que fazia junto com a família em um jatinho no dia 14 de setembro. No dia seguinte, Angelina Jolie decidiu pedir o divórcio.

Segundo o “TMZ”, Pitt teria gritado e ficado agressivo com uma das crianças, enquanto Jolie e outros filhos também estavam presentes. O ator negou as acusações.

No entanto, as investigações do serviço social continuaram e chegaram até a envolver Angelina. A criança em questão seria Maddox, que foi o último a receber a visita do pai desde a separação.

Jolie e Pitt são pais de seis crianças: Maddox, Paz, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne.

Folhapress