Encerra neste sábado o prazo para agendar perícia do INSS

Quem não atender ao chamado terá o auxílio-doença suspenso – Arthur Castro

Os 382 amazonenses beneficiários do auxílio-doença, que foram convocados para o agendamento da perícia de revisão do auxílio, têm até este sábado (6) para agendar o exame. Aquele que não atender à convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso até o comparecimento.

A convocação foi feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do Diário Oficial da União (DOU), no último dia 1º de agosto. Mas, antes, o segurado deve conferir se o seu nome consta na lista publicada no DOU. No campo de busca do site, os segurados deverão digitar o nome, selecionando apenas a seção 3 e a data de 1º de agosto.

Leia também: INSS convoca segurados para nova perícia

O beneficiário que não foi convocado pode entrar com contato por meio do telefone 135 – Arthur Castro

Caso tenha sido convocado, o beneficiário deverá entrar em contato com a central de atendimento, no telefone 135, para saber a data agendada para a reavaliação do benefício. Na perícia, deverá ser apresentada toda a documentação médica que justifique o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.

A convocação desses beneficiários foi feita depois que os ofícios de convocação enviados pelo INSS, ao endereço que consta no cadastro do Sistema Único de Benefícios, foram devolvidos pelos Correios. Pelo telefone 135 é possível atualizar o endereço.

Caso o segurado se encontre internado ou enfermo e não puder comparecer à perícia, ele deverá pedir a uma pessoa de sua confiança que informe, em uma agência do INSS, sobre o impedimento. É necessário que o representante apresente a identidade do segurado e um documento que comprove o impedimento. Desse modo, o beneficiário poderá solicitar uma perícia hospitalar ou domiciliar.

A partir do dia 1º de agosto, os alvos da nova fase do Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, mais conhecido como pente-fino do INSS, passaram a ser os aposentados por invalidez.

O INSS deverá utilizar o mesmo sistema na revisão da aposentadoria por invalidez utilizado no auxílio-doença. Primeiro, o INSS enviará ao segurado uma carta de convocação, com aviso de recebimento. Depois da notificação, os beneficiários terão cinco dias úteis para agendar a perícia pelo telefone 135 da Previdência Social.

Leia também: INSS deve economizar R$ 10,3 mi no Amazonas

No Amazonas foram convocados 382 amazonenses beneficiários do auxílio-doença – Divulgação

Balanço

De acordo com último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), realizado até julho, no Amazonas foram feitas 824 perícias com 615 benefícios cancelados. A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 151 benefícios.

Além disso, 165 benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez, cinco em auxílio-acidente, dois em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 37 pessoas foram reencaminhadas para reabilitação profissional.

Ao todo, no Brasil, quase 530 mil benefícios de auxílio-doença serão revisados.

Joandres Xavier

EM TEMPO

Leia mais:

INSS triplica o valor de benefícios em R$ 12 bi no AM

Mulher reclama do atendimento no posto do INSS do Aleixo

Programas do INSS vão beneficiar os usuários no AM