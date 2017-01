Encerra nesta terça prazo para adesão ao Simples Nacional

O prazo para aderir ao regime tributário facilitado de micro e pequenas empresas, o Simples Nacional, termina às 23h59 desta terça-feira (31), em todo país, no site da Receita Federal.

O programa é destinado para firmas com ganhos que não ultrapassem o faturamento anual de R$ 3,6 milhões e tem como principal atrativo a possibilidade de pagamento de tributos unificados. Este teto vai aumentar a partir de 2018 para R$ 4,8 milhões. O período de solicitação de registro no Simples Nacional foi aberto no dia 2 de janeiro.

De acordo com os últimos dados expostos pela Receita Federal, até as 17h20 (horário de Brasília) de segunda-feira (30), o número de solicitações no Amazonas era de 3.827. Apenas em Manaus, eram 2,9 mil pedidos. O total de deferimento para o Estado já tinha alcançado 1.037 solicitações. Em todo o Brasil, até as 17h20 de ontem, eram 350.979 pedidos, onde 83.594 já haviam sido deferidos.

Outro número expressivo dos dados, foram aqueles que estavam pendentes de verificação de irregularidades cadastrais ou fiscais para empresas constituídas, que alcançou 169.162. Em janeiro de 2016, foram recebidos 387.593 pedidos de opção pelo Simples Nacional, sendo que 222.079 foram deferidos. Dessas empresas, 25.572 eram novas e 362.021 já estavam em atividade, segundo a Receita.

Com o número de solicitações abaixo do total alcançado em 2016, o economista Ailson Rezende, explicou que essa baixa impacta na economia local, em função da perda do emprego e recessão nos governos estaduais, mas enfatizou que esse resultado não implica em redução tributária. “O regime do Simples tem regra própria, que possibilita o máximo de isenções que a empresa pode ter comparativamente com a faixa de faturamento própria”, disse o especialista.

A adesão ao Simples Nacional pode ser feita pelo site www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional. As empresas de serviço também podem aderir ao sistema simplificado.

Antes de aderir ao Simples Nacional, é necessário a eliminação de possíveis pendências que poderiam ser impeditivas para o ingresso ao regime tributário, como débitos com a Receita. Esses detalhes podem ser checados no mesmo endereço eletrônico.

O programa é bastante atrativo para micro e pequenas empresas porque reúne algumas vantagens, como a unificação dos tributos em uma só fatura que facilita o pagamento por parte do contribuinte, que deixa de calcular diversas guias. O contribuinte também não precisa apresentar algumas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs), escrituração e contabilidade digital.

O ônus tributário também é menor do que em outros regimes, de acordo com o porte da empresa. Outra vantagem é a não retenção de valores feitos em pagamentos entre duas empresas, na qual aquela que que tem cadastro no Simples fica isenta de ter valores retidos por outro Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ).

Joandres Xavier

EM TEMPO