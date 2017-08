Encapuzados invadem casa e matam idoso com tiro de escopeta na Zona Leste

Nenhum parente da vítima foi encontrado na casa onde aconteceu o crime – Daniel Landazuri

O eletricista Sirjunot Terço de Verçosa, de 61 anos, foi assassinado com dois tiros no tórax e um tiro de escopeta na cabeça, dentro da própria casa, que foi invadida por dois homens encapuzados na noite desta terça-feira (1), na rua Gaivota, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam armados com um revólver calibre 38 e uma escopeta 12 milímetros. Os suspeitos arrombaram o portão da casa do idoso. No momento do crime, a vítima estava junto com a esposa e uma filha de 23 anos, que chegou a brigar com os suspeitos para evitar a morte do pai.

O idoso foi baleado com dois tiros no tórax e, depois que caiu, foi atingido com um tiro de escopeta na cabeça. Os assassinos fugiram sem ser identificados.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Até a publicação desta matéria os familiares não foram encontrados para comentar o caso, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

