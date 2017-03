Encapuzados executam homens no Morro da Liberdade

Três homens foram executados a tiros na noite desta quarta-feira (1º), em um beco localizado entre as ruas São Luiz e São Joaquim, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Um quarto homem, identificado apenas como Francisco, também foi atingido na emboscada e foi encaminhado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Zona Sul, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado. O local é conhecido como ponto para comercialização de drogas e os moradores da área estão evitando passar informações para a imprensa ou policiais com medo de represália.

De acordo com o coordenador geral de policiamento, major Márcio Leite, as vítimas – identificadas como o vigilante Diego Viana da Silva, 26, Igor Renato Lima Pires, 26, e um outro apenas como Caio, que seria usuário de drogas – foram abordadas por três homens encapuzados que chegaram em um veículo, de modelo e placas não identificadas, desceram do carro e efetuaram os disparos.

“Os suspeitos estavam com armas longas e pistolas. Acreditamos que pode ter sido alguma retaliação. O local é conhecido pela venda do tráfico de drogas e a morte do Igor já estava encomendada por traficantes rivais”, disse o major.

Ainda segundo informações do major, o alvo dos suspeitos seria dois homens que estavam no ponto de venda das drogas e que o terceiro, o Diego, “morreu de graça” por estar no local.

Polícias militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil fazem a perícia no local.

O Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o triplo homicídio.

“Não descartamos a possibilidade de que seja um acerto de contas dos traficantes do Santa Luzia com os do Morro por disputa de território para a venda de drogas ou uma resposta pelo que aconteceu mais cedo no bairro“, disse Juan Valério, titular da DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO