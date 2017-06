Encapuzados atacam novamente e autônomo é morto a tiros no Mauazinho

O autônomo foi baleado quando tentava pular o muro de casa e caiu no terreno do vizinho – Divulgação

O autônomo Iris Tomaz dos Santos, de 30 anos, foi assassinado com dois tiros na madrugada desta sexta-feira (16), na rua 15 de janeiro, beco São Vicente, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a casa da vítima às 0h15. Ao perceber a presença dos suspeitos, Tomaz tentou fugir, mas foi baleado, quando pulava o muro de casa, com um tiro nas costas e outro na nuca. Iris morreu no terreno de um vizinho.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, chegou a pedir ajuda na base da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais fizeram patrulhamento na área, mas nenhum suspeito foi localizado.

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) que Iris Tomaz tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e furto. De acordo com os policiais da 29ª Cicom, o crime foi motivado por um acerto de contas.

O corpo de Tomaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO