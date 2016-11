Enade é aplicado neste domingo para mais de 216 mil estudantes

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) está sendo aplicado hoje (20), desde as 13h, no horário de Brasília. De acordo com o Ministério da Educação, nesta edição, 216.044 estudantes se inscreveram para fazer o exame.

Este ano, o Enade avalia bacharelandos de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. No grau de tecnólogo, o exame é destinado aos concluintes de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.

Os portões foram abertos às 12h e fechados às 13h. A prova termina às 17h30 em todo o Brasil, sempre seguindo o horário oficial de Brasília. Só é permitida a saída do estudante do local de prova uma hora depois do início da aplicação. Aquele que deixar o local de prova antes de 14h30 permanecerá em situação “Irregular” em relação ao Enade e não poderá colar grau enquanto não regularizar a situação.

A prova do Enade é constituída de duas partes. A de Formação Geral tem dez questões, sendo oito de múltipla escolha e duas discursivas. A de Componentes Específicos tem 30 questões, sendo 27 de múltipla escolha e três discursivas.

Exame obrigatório

O Enade 2016 é obrigatório para concluintes de bacharelado com expectativa de conclusão até julho de 2017 de cursos nas áreas avaliadas ou que já tenham concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do curso até o fim do período de inscrição.

Também serão avaliados, nessa edição do exame, estudantes de cursos superiores de tecnologia com expectativa de conclusão até dezembro de 2016 ou que tenham cumprido mais de 75% da carga horária mínima do currículo.

O objetivo do exame é avaliar o conhecimento dos estudantes do último ano dos cursos de graduação sobre o conteúdo programático, suas habilidades e competências.

O resultado é usado para compor índices que medem a qualidade de cursos e instituições de ensino superior. Os estudantes devem fazer o Enade para obter o diploma, no entanto, não existe um desempenho obrigatório aos alunos.

Mariana Tokarnia

Agência Brasil