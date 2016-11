Empresas registram perdas com o apagão em Manaus

O apagão que atingiu esta quarta-feira (30) Manaus e mais três municípios do interior do Estado afetou empresas do comércio e da indústria local. Lojistas afirmam que tiveram prejuízos com a falta de energia elétrica, que afugentou os clientes e prejudicou as vendas.

Animada com a chegada do período de fim de ano, época em que se espera uma melhora nas vendas, a gerente Gláucia Lima, 43, afirmou que ficou decepcionada com o apagão de quase uma hora que atingiu o Centro ontem.

Segundo ela, o corte de luz reduziu o fluxo de clientes na loja de confecções situada no centro da cidade. “As lojas do Centro sofrem muito com a falta de energia e esse apagão de hoje (ontem) só piora a situação”, contou.

Por sua vez, a dona de uma loja de armarinhos, que pediu para não ter o nome identificado, afirmou que o estabelecimento comercial de sua propriedade ficou sem o sistema de ar-condicionado, gerando reclamações de clientes. “Fez muito calor durante o período que ficou sem energia elétrica”, disse a empresária.

A cabelereira Dione Marques, 47, afirmou que perdeu clientes durante o período de quase uma hora – entre as 13h e 14h -, em que faltou luz no salão que possui na rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14, na Zona Sul. “Além dos serviços do salão, também costuro, e acabei prejudicada com a falta de energia elétrica, pois os clientes que vieram, tiveram que ir embora porque não tinha luz”, destacou.

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Filho, afirmou que a falta de luz afeta os lojistas da cidade, uma vez que os comerciantes enfrentam dificuldades para “operacionalizar máquinas de cartão de crédito”, entre outros fatores. “Mesmo quem tem no-break sofre. Além disso, os clientes reclamam do calor, pois os lojistas, de modo geral, não conseguem oferecer um sistema de climatização confortável quando falta luz”, enfatizou.

Indústria

Fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM) também têm sido prejudicadas com os apagões que ocorrem com frequência na região.

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) não soube precisar quantas empresas pararam as linhas de produção por causa do apagão de ontem, porém, afirmou que as constantes quedas afetam a competitividade das indústrias instaladas no parque fabril local.

Anwar Assi

Jornal EM TEMPO