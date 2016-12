Empresas do PIM vão parcelar contribuição

As empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) que estão inadimplentes com o pagamento das contribuições financeiras para os fundos estaduais de fomento a atividades econômicas e interiorização do desenvolvimento, bem como à manutenção do ensino superior, terão a chance de parcelar essas dívidas com o governo estadual durante o próximo ano. O projeto de lei 242/2016, encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governador José Melo (Pros), autoriza o parcelamento das contribuições em atraso, cuja adesão deverá ser feita até o dia 31 de março de 2017.

A proposta tem a finalidade de estimular o pagamento das contribuições em favor do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas (FMPES), conforme a lei 2.826/2013, que regulamenta a concessão de incentivos fiscais no Estado do Amazonas. O PL vai tramitar nas três últimas sessões do ano e deverá ser votado na quinta-feira (22).

Por não se tratar de contribuições de natureza tributária, as empresas beneficiadas com incentivos fiscais e inadimplentes com os fundos não podem ser autuadas pelos agentes da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), com a lavratura de Auto de Infração Fiscal ou parcelamento direto junto ao fisco. Dessa forma, torna-se necessária a edição de uma lei específica para que o governo seja autorizado a fazer o parcelamento das inadimplências.

Na justificativa do PL, o governo ressalta que a lei em questão não prevê a concessão de nenhum incentivo fiscal para o recolhimento das contribuições financeiras em atraso, mas tão somente o parcelamento conforme as regras e condições já existentes para o ICMS. A medida se faz necessária por causa da grave crise econômica do país, que atinge fortemente as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM).

As condições oferecidas pelo governo para o parcelamento aplicam-se às contribuições financeiras vencidas até 30 de novembro de 2016 e somente será autorizada para as indústrias incentivadas que estejam em situação regular com suas obrigações tributárias. Se a empresa estiver em atraso com o ICMS apurado, o parcelamento somente será autorizado se o imposto devido for quitado ou parcelado juntamente com as contribuições. O PL considera inadimplência o não pagamento de duas parcelas consecutivas ou de parcela ou saldo de parcela por período superior a 60 dias.

