Empresas do Amazonas sofrem prejuízos com quedas de energia

As constantes quedas de energia elétrica estão afetando a produção de fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM), assim como as vendas do comércio da capital amazonense.

As interrupções costumam durar, em média, de 40 minutos a duas horas, prejudicando as vendas, principalmente aquelas feitas com o cartão de crédito, e também as linhas de produção do parque fabril local.

Conforme o encarregado de produção de uma fábrica do ramo de CDs e DVDs, José Ferreira, as quedas de energia acontecem praticamente todos as semanas. “Houve dias em que a interrupção ocorreu às 7h30 e a energia só voltou após as 10h. Tudo precisa parar, pois não há como trabalhar sem energia elétrica”, contou.

Ainda segundo Ferreira, mesmo que a energia não demore muito a voltar, não é possível reiniciar os trabalhos imediatamente. “Os equipamentos não são ligados na hora. Leva um certo tempo para que eles voltem a esquentar e funcionar novamente”, destacou.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, informou que, somente nesta semana, as fábricas ficaram sem energia elétrica por duas vezes. As interrupções duraram 40 minutos ou mais e o ritmo da produção foi extremamente prejudicado.

Quanto ao prejuízo financeiro, o dirigente informou que ainda é impossível informar. “Esse problema de queda de energia impacta negativamente. Essas falhas refletem diretamente na competitividade entre as fábricas”, ressaltou.

“É um verdadeiro caos, até porque o 0800 para o qual ligamos ninguém atende. Parece até que não funciona”, frisou Azevedo.

Reclamações

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, há dias em que a entidade recebe mais de 2 mil ligações de pessoas que ligam para reclamar das quedas de energia elétrica. “Quando ligamos para a concessionária, a informação que recebemos é de que foi uma batida de carro em poste e quedas de árvore, entre outros fatores, e que o problema será resolvido em breve”, salientou o empresário.

O dirigente informou ainda que a entidade possui um serviço de call center apenas para atender a essas reclamações.

Para Assayag, os prejuízos financeiros são incalculáveis. “Quem tem gerador até que consegue vender, mas quem não tem fica lesado. Os comerciantes que fazem vendas com cartão também ficam com grandes perdas, pois não tem como se conectar com as operadoras”, enfatizou.

Manutenção

Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que no último dia 24 foi realizada uma manutenção emergencial na subestação do Distrito Industrial, com a duração aproximada de 60 minutos, o que comprometeu o fornecimento de energia em partes da região. Segundo a diretora comercial da Eletrobras Distribuição Amazonas, Andressa Oliveira, as “interrupções intempestivas podem acontecer por motivos, como objetos e árvores sobre a rede elétrica e postes derrubados em acidentes de trânsito”.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO