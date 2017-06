Empresas do AM passam a exportar mais após projeto da CNI e Sebrae

150 empresas do Estado participaram do projeto Inseri e dos cursos – Divulgação

Mais de 150 empresas do Amazonas receberam a certificação do Projeto de Inserção Internacional Competitiva de Pequenos Negócios (Inseri) da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). O projeto foi realizado no Estado pelo Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM) da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).

Após dois anos capacitando as empresas que querem conquistar o mercado internacional, Marcelo Lima, gerente do CIN-AM, fez um balanço positivo das atividades do projeto. “Durante todo o Inseri foram mais de 150 empresas participantes e 15 capacitações voltadas para o mercado internacional e exportações. Muitas empresas começaram a exportar durante o projeto e hoje são autônomas”, comemorou o gerente.

O Inseri é um convênio entre a CNI e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para preparar o processo da internacionalização de micro, pequenas e médias empresas brasileiras. O projeto facilita o acesso dos empresários a serviços de suporte e inserção competitiva internacional.

“Provavelmente será feito um balanço pela CNI e Sebrae dos resultados obtidos na rede CIN. Aqui no Amazonas temos bons exemplos de sucesso e acredito que no Brasil como um todo também”, informa Marcelo.

Pharmakos da Amazônia começou exportar este ano

Case de sucesso

Um dos exemplos de sucesso do projeto é a empresa Pharmakos da Amazônia, finalista do Prêmio Nacional de Inovação da CNI. “A ideia de exportar existia dentro da empresa. Era apenas uma ideia, não um projeto concreto. Após nos cadastrarmos no Inseri e começarmos a participar dos cursos, capacitações e workshops, exportar passou a ser um projeto. Hoje já temos três clientes nos Estados Unidos e temos reunião agendada para um projeto de exportação para Dubai. Inclusive são clientes conquistados por intermédio do CIN”, ressaltou o empresário Schubert Júnior, diretor da empresa.

O empresário destacou que a base de sucesso do Inseri é aliar: capacitação, visão de mercado internacional e qualidade. “Nós tínhamos a qualidade dos produtos, nos faltava a coragem. O Inseri nos deu a coragem que faltava, nos fornecendo uma visão global de mercado, com informações, orientações e contatos do mercado externo. Nestes dois anos de projeto nos preparamos para estar onde estamos hoje: enviando nosso primeiro container de produtos para a Flórida e em negociações com outros estados norte americanos e outros países”, comemorou Schubert.

Com informações da assessoria.

EM TEMPO