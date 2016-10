Empresas devem recolher ICMS sobre tarifa básica de telefonia

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (13), por 7 votos a 2, que as empresas são obrigadas a recolher Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor das assinaturas básicas de telefonia.

Como tem repercussão geral, a sentença balizará as decisões de todos os tribunais do país sobre o tema. O Supremo julgou um recurso apresentado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul contra o veredicto dado pelo Tribunal de Justiça gaúcho. O TJ-RS havia estabelecido que o imposto não pode ser aplicado nesses casos por entender que a tarifa de assinatura mensal não se refere à cobrança pelo serviço prestado, propriamente dito.

Para o TJ, procede a tese das concessionárias de telefonia, ou seja, que a tarifa básica não está vinculada ao pacote de minutos contratado pelo usuário e é revertida à manutenção do sistema de infraestrutura do setor.

O relator do recurso no STF, ministro Teori Zavascki, argumentou, no entanto, que não é possível dissociar a assinatura mensal da prestação do serviço de comunicação oferecido pelas empresas.

“Essa tarifa básica constitui a contraprestação contínua[…] e não é serviço preparatório, mas, sim o preço pago pelo usuário pelo serviço. Há inequívoca relação entre a tarifa de assinatura e a prestação do serviço”, afirmou.

Ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia, presidente do tribunal. Divergiram Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Estavam ausentes os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.

“Serviço de assinatura independe do serviço de comunicação. Embora exista relação de dependência entre a manutenção e a comunicação propriamente dita, não se pode intercambiar um pelo outro, sobretudo no que se refere à tributação”, opinou Lewandowski em seu voto.

Gabriel Mascarenhas

Folhapress