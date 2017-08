Empresas desrespeitam direitos dos deficientes

Rute Lima afirma que tem seus direitos de consumidora desrespeitados na hora de comprar calçados –

Foto: Janaílton Falcão.

As pessoas com deficiência ainda são desrespeitadas como consumidores no Amazonas. Mesmo com a existência de leis que protegem seus direitos, deficientes físicos, mentais, visuais, auditivos e autistas sofrem com a ignorância ou, até mesmo, com a má-fé das empresas na hora de comprar um produto ou adquirir um serviço.

Os lojistas desconhecem, por exemplo, que pessoas amputadas da perna podem adquirir apenas um lado de um par de calçado e, ainda, com abatimento de 50% do valor. Eles também ignoram que intérpretes para surdos e mudos também gozam dos mesmos direitos que essas pessoas deficientes nos estabelecimentos comerciais.

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede-AM), Ronaldo André Brasil, afirma que há uma série de direitos que a pessoa com deficiência possui como consumidora de produtos e serviços, mas, na maioria dos casos, eles são desconhecidos.

A proteção está respaldada, por exemplo, na lei estadual nº 241/2015, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Amazonas, e na lei federal 13.146/2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras leis.

Pela lei, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, visual, auditiva ou múltipla, cuja plena e efetiva participação social, em igualdade de condições com as demais pessoas, pode ser obstruída por diversas barreiras construídas, naturais e atitudinais existentes na sociedade.

A princípio, no âmbito do Estado, a lei institui no artigo 103 o Programa Compra Especial às pessoas com deficiência. Essa lei assegura o direito de adquirir calçados de numerações diferentes para pés que apresentam tamanhos desiguais em razão da deficiência, assim como pessoas que não possuam um dos membros inferiores adquirirem apenas um lado do calçado e com desconto.

“O programa existe, mas não houve ainda um trabalho do poder público para conscientizar os lojistas sobre o cumprimento dessa legislação. Assim, não vemos esse direito e tantos outros sendo praticados no mercado”, comenta Ronaldo Brasil.

Marcelo Costa conta que pessoas surdas passam por problemas quando vão comprar no comércio local – Foto: Michael Dantas

A advogada e empresária Rute Lima, 40, que não possui a perna esquerda, conta que, normalmente, quando vai comprar calçados ou usufruir de serviços, como pedicure, por exemplo, ela exige que pague por apenas um único pé. Porém, ela afirma que as empresas ou os prestadores de serviços, contrariando a legislação, não costumam dar esse desconto. “A lei pode até existir, mas não é divulgada corretamente. Não é como o código do consumidor que tem que estar na loja”, diz.

Conscientização

Rute, que por escolha própria não usa prótese, defende que deveria ser feito um trabalho de conscientização para dar conhecimento aos lojistas sobre os direitos de consumidor da pessoa com deficiência, pois assim elas pagariam apenas o justo. “Se tenho apenas uma perna não tenho razão para comprar um par de sapatos. Seria até mais econômico para nós que também somos consumidores e compraríamos mais, só que o mercado não se preocupa”, completa Rute.

Drama vivido por surdos

Com a ajuda de um intérprete, o presidente da Associação dos Surdos de Manaus (Asman), Marcelo Costa, 39, que é deficiente auditivo, conta que no cotidiano de uma pessoa surda, falta comunicação nos estabelecimentos comerciais da capital amazonense, principalmente devido à ausência de pessoas habilitados a tratar com esse público.

“Em todo estabelecimento que entro é um drama. Quando vou comprar roupas, tenho que escrever para as pessoas porque ninguém entende libras”, conta o presidente da Asman.

Para esse caso, a lei estadual nº 241/2015, no artigo 56, assegura às pessoas com deficiência visual, auditiva e de fala o acesso à comunicação e à informação em todos os órgãos públicos e empresas privadas, assim como em todos os eventos, programas, serviços e atividades ofertadas ao público em geral.

Marcelo chama atenção para o fato de que os atendentes desconhecem a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), regulamentada pelo decreto nº 5.626/05, da lei nº 10.436/02. “No Amazonas, há cursos de libras e 25 professores que ministram, mas ainda falta o interesse da população em conhecer a língua, o que é o mais importante”, lamenta. Segundo a Asman, no Amazonas, são mais de 8 mil pessoas com deficiência auditiva.

Descontos nos veículos

A pessoa com deficiência que é condutora de automóvel tem direito à isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de acordo com a lei nº 8.989, de 1995, atualmente prorrogada pela lei 11.941/2009. Com a isenção, o consumidor pode abater até 30% do valor do veículo.

Pessoas com deficiência possuem o direito de ganhar descontos na compra de veículos – Arquivo Em Tempo

Já aquele não condutor que tenha deficiência física, visual ou autismo tem direito à isenção de 50% de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo cuja propriedade seja de pessoa com deficiência, segundo o artigo 144 B, 7º ao 9º, da lei complementar número 66, de 30 de dezembro de 2008.

Patologias

Segundo a legislação brasileira, pessoas que possuem certas patologias também podem pedir descontos e isenção de IPVA. Ao todo, são 30 doenças, entre elas artrite reumatoide, artrose, AVC, alguns tipos de câncer, doenças degenerativas, doenças neurológicas, esclerose múltipla, escoliose acentuada, lesão por esforço repetitivo (LER), mastectomia, nanismo, Parkinson e problemas na coluna.

Benefícios em várias áreas

A lei estadual nº 241/2015 fala no artigo 27 que os estabelecimentos, que comercializam roupas e similares, ficam obrigados a adaptar, no mínimo, um provador masculino e um feminino em cada piso.

Por sua vez, o artigo 16 afirma que fica instituída a gratuidade para pessoas com deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos eventos, salas de cinema, espetáculos de teatro e circo, museus, parques e em eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares.

Em bares e restaurantes, é obrigatório ter à disposição das pessoas com deficiência visual ao menos um cardápio em braile, impresso de acordo com a lei 4.121/15, bem como a disposição de mesas e cadeiras que atendam às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, segundo a determinação.

Fica instituída também a obrigatoriedade de reserva de mesas e assentos para pessoas com deficiência, idosos, mulheres gestantes, pessoas obesas e pessoas com mobilidade reduzida, em cinemas, praças de alimentação dos shopping centers, bares, restaurantes e estabelecimentos similares, de acordo com o disposto no artigo 21.

As locadoras de veículos, estabelecidas no Amazonas, de acordo com o artigo 53, são obrigadas a manter em sua frota, no mínimo, um veículo adaptado para o aluguel às pessoas com deficiência. O interessado deve solicitar à empresa, com antecedência mínima de sete dias úteis, a adaptação do veículo compatível com a sua deficiência.

Também é proibida a cobrança de taxa de reserva, sobretaxa ou valores adicionais para matrícula, renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes com deficiência em instituições de ensino particulares, como diz o artigo 114.

