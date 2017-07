Empresas de ônibus registram 11 assaltos por dia em Manaus

Insegurança na cidade leva prejuízo à empresas de ônibus -Foto: Divulgação

Entre os meses de janeiro e junho, as empresas que operam o transporte coletivo da capital registraram 1.815 assaltos. Apenas no mês de junho, as nove empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram 354 assaltos, uma média de 11 assaltos por dia apenas neste mês. Entre os meses de janeiro e junho foram registrados 1.815 assaltos. De acordo com a assessoria, as concessionárias já acumulam um prejuízo de mais de meio milhão de reais.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Carmine Furletti, destaca que seria importante uma Lei para que o pagamento da tarifa seja apenas com os cartões Passafácil, prática já realizada em outras capitais, onde houve a redução para zero nos roubos dentro dos ônibus.

“Nós temos tecnologia para que os usuários possam realizar o pagamento utilizando apenas os cartões Passafácil, como já é feito em outras cidades e os crimes reduziram para zero. Estamos empenhados para implementar essa forma de pagamento e dar um basta nesse tipo de crime, assim temos certeza que colaboradores e usuários terão mais tranquilidade para ir e vir”, destaca Furletti.

Atualmente o Sinetram possui mais de 100 postos de venda de créditos espalhados por toda a cidade. O usuário que quiser emitir o cartão cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetram localizados na sede do órgão ao lado do T1, no Terminal 3 ou no PAC Alvorada, e apresentar o RG e CPF. A emissão da primeira via do cartão é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.

