Empresas da construção registram aumento nas vendas de imóveis em Manaus

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (ADEMI-AM) registrou em maio aumento de 26% na venda de imóveis em Manaus, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 228 imóveis comercializados. Os dados fazem parte da Pesquisa de Mercado Imobiliário de Manaus divulgada nesta quinta-feira (29).

Para o superintendente de Incorporação da Direcional Engenharia, Felisberto Garrido, as empresas estão otimistas em relação à continuidade do crescimento das vendas de imóveis no segundo semestre de 2017.

Segundo Felisberto, entre os meses de abril e maio deste ano a Direcional registrou aumento 40% nas vendas. “O balanço de junho ainda não foi finalizado, mas acredita-se que os bons resultados tenham permanecido também neste mês”, ressaltou.

A pesquisa da Ademi mostrou, ainda, que o tipo de imóvel mais comercializado neste período foi o com dois dormitórios, com 151 unidades vendidas, seguido por empreendimentos de três dormitórios, com 60 unidades comercializadas. Os imóveis do tipo econômico foram os que mais venderam, 142 no total. “Os empreendimentos da Direcional lançados no ano passado fazem parte deste segmento”, explicou.

O aquecimento do mercado deve-se, de acordo com Felisberto, às vantagens que vêm sendo oferecidas aos consumidores. Esta semana a Prefeitura de Manaus lançou a segunda fase do Programa Habitacional do Servidor Público Municipal, que oferece condições especiais para aquisição e pagamento do imóvel. “Esse é um projeto que tem contribuído para a movimentação do mercado”, frisou.

Com informações da assessoria