Empresários querem construir shopping na AM 070 e apresentam projeto ao governador

O governador José Melo recebeu nesta quinta-feira (16), na sede do Governo, Zona Oeste, a visita dos diretores-executivos da empresa Ônix Incorporações SPE Ltda e da empresa paranaense Gold Sea Participações S.A. Os executivos apresentaram um projeto de construção do futuro centro de compras “Shopping Manaós Outlet”, que será construído no quilômetro 4 da Rodovia AM 070, Manoel Urbano, que interliga Manaus aos municípios da Região Metropolitana. O projeto tem a perspectiva de geração de mil empregos diretos.

O shopping, que possui o conceito de outlet por oferecer produtos e serviços de marcas renomadas e com um preço acessível, será construído próximo à Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Para o Governador José Melo essa é mais uma prova de que o Amazonas retoma o ritmo do crescimento econômico em um momento que se discute o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) e da implantação da Nova Matriz Econômica Ambiental.

“Eu fiquei impressionado com o projeto arquitetônico e feliz porque o Amazonas caminha para um horizonte de desenvolvimento. A Zona Franca (de Manaus) vai sair fortalecida e a Nova Matriz está vindo como outra alternativa de crescimento. Um empreendimento desse é um chamariz para outros investimentos que podem vir para nosso Estado”, destacou.

José Melo ainda fez a apresentação do projeto de Rodovia Sustentável da BR 319 para os executivos. A proposta defende o “envelopamento” da via, com a construção de gradil nos 400 quilômetros do chamado “trecho do meio” da estrada, a construção de passagens aéreas e subterrâneas para os animais da região, o monitoramento eletrônico e a criação de projetos socioeconômicos para as mais de 600 famílias que vivem ao longo da BR-319.

“Esse projeto do shopping era algo que o Amazonas não tinha, e acredito que veio em um bom momento para a região que vai se desenvolver nos próximos 20 anos. É hora de investir em nosso Estado, e o nosso Governo tem trabalhado para atrair novos investidores. Até o final do próximo ano teremos 100% da AM 070 duplicada, e já temos atuado para garantir a melhoria da BR 319 em que fizemos um projeto construído com a participação de ambientalistas e de órgãos federais para tirar os entraves do nosso Estado com o restante do país e, assim, possibilitar o desenvolvimento econômico de nosso Estado”, enfatiza Melo.

Agenda

A apresentação do projeto de construção do empreendimento faz parte da agenda de compromissos dos executivos da Ônix e da Gold Sea junto às autoridades governamentais e empresariais do Estado do Amazonas. “Estamos nessa fase de demonstrar os objetivos do nosso negócio para firmar parcerias com investidores dentro de um cronograma de obras, e ficamos satisfeitos pelo reconhecimento do governador José Melo que se mostrou bastante confiante no sucesso que essa obra vai trazer para a população do Amazonas”, afirmou o CEO da Gold Sea Participações S.A., Alexandre Caiado.

Projeto

O “Shopping Manaós Outlet” é o primeiro empreendimento do segmento do Norte do país. Com investimento de R$ 120 milhões, o Shopping terá 14 mil metros quadrados e contará com 70 lojas, sendo duas semi-âncoras e duas âncoras, área de alimentação, entretenimento, estacionamento, entre outros espaços. A previsão de entrega da obra é até o final de 2018.

