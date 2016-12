Empresários do AM adotam cautela com novo pacote econômico

Representantes dos setores econômicos do Amazonas receberam com desconfiança o pacote de medidas econômicas anunciado na última quinta-feira (15) pelo governo federal.

Especialistas e entidades de classe, embora tenha visto alguns pontos positivos – como a medida que facilita o caminho para que pessoas físicas e empresas parcelem as dívidas tributárias com o fisco, as mudanças nas formas de pagamento aos lojistas e a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) -, dizem acreditar que é preciso fazer mais para dar tranquilidade ao mercado.

A desconfiança deles está, principalmente, na burocracia, que deve continuar a ser o grande vilão para que as medidas sejam postas em prática. Eles também afirmam que as novas medidas deverão ter pouco impacto no aumento de empregos gerados, uma das principais demandas dos empresários brasileiros.

Comércio

Dentre as mudanças voltadas para o comércio, o lojista poderá oferecer desconto de acordo com o meio de pagamento do cliente – dinheiro, boleto, cartão de débito ou de crédito. Também será reduzido o prazo para as bandeiras de cartão de crédito repassarem aos comerciantes os valores pagos pelos clientes, reduzindo o custo do crédito rotativo ao consumidor. Hoje, no Brasil, o prazo é de 35 dias.

Além da universalização das máquinas de cobrança nos estabelecimentos comerciais, que deverão aceitar todas as bandeiras de cartão de crédito, impedindo a exclusividade de emissores e credenciadores.

Leia mais na edição impressa deste domingo do jornal Amazonas EM TEMPO.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO