Empresários desistem de investir no Vieiralves

Ao menos 30% dos estabelecimentos comerciais do Vieiralves, na Zona Centro-Sul, fecharam ao longo de 2016. A região agora possui um estoque de 150 imóveis comerciais – prédios ou salas vazias -, disponíveis para venda ou aluguel, conforme dados do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas (Sindimóveis-AM).

De acordo com especialistas do mercado imobiliário, o fechamento é reflexo da recessão que atinge o país. Além disso, o preço elevado que é cobrado pelos donos dos imóveis dificulta o aluguel dos pontos comerciais nesta área da cidade.

A presidente do Sindimóveis-AM, Márcia Chagas, informou que todo dia surge um imóvel para locação no Vieiralves, porque as pessoas não conseguem pagar o aluguel por conta da queda no faturamento. Segundo ela, alguns empresários chegam até a baixar o preço do aluguel para não perder o inquilino, mas ainda assim, não conseguem manter a demanda.

A estimativa da entidade é que há, aproximadamente, 150 imóveis comerciais vazios no Vieiralves, sendo que 60% deles, ou seja, 90 estabelecimentos, estão disponíveis para aluguel, enquanto o restante é ofertado para a venda.

Márcia completou que o pais precisa de uma política econômica de crise para atuar nesses momentos de dificuldades, dando mais incentivos fiscais aos empresários que não conseguem se sustentar com tanto tributo.

“Não existe incentivo para novos empresários se instalarem no Brasil. No Paraguai, as pessoas se instalam com facilidade e geram renda para o país, aqui não. Para este cenário mudar é preciso que a economia melhore”, avaliou.

A funcionária da lavanderia industrial Laundromat, Ana Martins, disse que presenciou ao longo do ano de 2016 o fechamento de várias lojas pelas ruas do conjunto e até na galeria Itália, na rua João Valério, onde fica localizada o estabelecimento no qual trabalha. Ana explicou que no intervalo de menos de um ano fecharam seis lojas no prédio e uma única sala da galeria teve três locadores no mesmo período.

Ana testemunhou ainda o fechamento de lojas não só na galeria Itália como ao longo da rua João Valério e da rua Pará, duas das principais vias do Vieiralves. “Desde 2015 que esse movimento está acontecendo, mas, em 2016, vimos mais lojas fecharem. Até abre algumas, mas depois de uns três meses acabam fechando novamente”, finalizou.

Proprietário de vários imóveis no Vieiralves, um empresário que pediu para não ter o nome identificado afirmou que nunca viu uma situação de crise tão grande como a atual. “Antes, tínhamos mais facilidades para alugar os imóveis no Vieiralves, porém, hoje, a realidade é outras, e os pontos comerciais permanecem por longo tempo ociosos”, afirmou.

Joandres Xavier

EM TEMPO