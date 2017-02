Empresário suspeito de matar próprio amigo é preso

Suspeito de homicídio, o empresário Marcelo Rodrigues da Silva, 41 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (14). De acordo com a polícia ele teria matado o industriário Ademir Ramos Marques, 40, com oito tiros. O crime aconteceu no último sábado (11).

Aparentemente, a motivação do crime foi uma briga durante um jogo de futebol. Na confusão, o industriário teria arrancado um pedaço da orelha de Marcelo. Os dois eram amigos.

Marcelo foi preso por policiais da Rocam, depois de uma denúncia feita por meio do WhatsApp. O comerciante estava escondido no apartamento onde morava, rua 156, núcleo 9, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais, Marcelo confessou ser o autor do assassinato e entregou a arma usada no crime, uma pistola 380 da marca Taurus. Foram apreendidas também, três munições intactas.

Durante a revista feita no apartamento do empresário,a polícia ainda encontrou drogas, duas balanças de precisão e material para embalo dos entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Marcelo deve ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico. Ele ainda prestar esclarecimentos a respeito do assassinato na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO