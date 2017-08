Empresário morre em acidente de trânsito na Ponte Rio Negro

A vítima foi retirada do veículo por testemunhas do acidente, mas não sobreviveu – Divulgação

O empresário Antônio Lemos de Lima, de 51 anos, morreu na noite deste domingo em um acidente de trânsito na Ponte Rio Negro. O carro que Antônio dirigia, modelo Celta, atingiu a traseira de um ônibus do transporte coletivo do Município de Iranduba.

A colisão danificou a parte frontal do automóvel e Antônio ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando a equipe chegou ao local, motoristas e pedestres que viram o acidente já haviam retirado a vítima do carro. O empresário chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

O acidente aconteceu no sentido Iranduba da Ponte Rio Negro – Divulgação

O motorista do ônibus envolvido no acidente permaneceu no local, mas foi afastado para evitar possíveis conflitos com os familiares de Antônio, que estavam muito abalados.

