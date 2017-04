Empresário investigado na operação ‘Apagar das Luzes’ tem prisão decretada

O delegado Danniel Antony dos Santos, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro Castanho (a Km 102 de Manaus), solicita ajuda da sociedade amazonense para localizar o empresário Gargarim Corrêa Miranda, conhecido como ‘Gordo’ ou ‘Miranda’, investigado na operação ‘Apagar das Luzes’, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público Estadual (MPE), em janeiro deste ano, para apurar denúncias de desvio de dinheiro público por meio de fraude em licitações e corrupção ativa naquela cidade.

De acordo com o delegado, as investigações começaram no início do ano com as prisões de assessores da prefeitura do Careiro Castanho, todos suspeitos de desvio de dinheiro público e corrupção. Semana passada o ex-prefeito da cidade, Hamilton Alves Villar e do irmão dele, ex-secretário de Finanças do município, Altevir Villar, também foram presos pela operação. Nesta terça-feira (25), o empresário Gargarim Corrêa teve a prisão preventiva decretada pela juíza da Comarca do Careiro, Sabrina Ferreira Cumba, que acompanha as investigações.

O delegado Danniel Antony disse que qualquer informação sobre o paradeiro do empresário Gargarim Corrêa pode ser comunicada ao Disque-Denúncia da 34ª DIP, por meio do celular (92) 99524-6798, que funciona 24h por dia.

Operação ‘Apagar das Luzes’

A operação foi deflagrada após o grupo ser denunciado durante as eleições do ano passado. As denúncias informavam fraudes em licitações e desvio de dinheiro público.

No fim de 2016, dias antes de passar o cargo, Hamilton Villar teria sido flagrado em escutas telefônicas, autorizadas pela justiça, conversando com secretários sobre os crimes investigados. Porém, como o ex-prefeito conseguiu um “salvo-conduto” da Justiça, ele não pôde ser preso. Ao que tudo indica, Villar descobriu que poderia ser preso e entrou com a medida jurídica junto ao TJAM, na semana passada.

Os presos foram indiciados pelos crimes de desvio de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, extravio de documento, peculato e associação criminosa.

Delação

O sub-secretário de finanças Aluísio Alves chegou a fazer uma delação premiada com a polícia e revelou o esquema que funcionava na administração do ex-prefeito Hamilton Villar. Devido a essas revelações o empresário teve o pedido de liberdade feito pelo Ministério Público, mas a juíza não acatou o pedido.

