Empresário é preso por matar desafeto após denúncia

O empresário, Isaac Cohen Ribeiro, 36, foi preso quando chegava em sua residência, na rua dos Maçaricos, bairro Cidade de Deus, por volta das 13h, desta sexta-feira (5).

De acordo com o delegado Jander Mafra do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o acusado é suspeito de ter assassinado Geones Magna da Silva, 21, no dia 19 de dezembro de 2016, no loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

O motivo do crime seria uma rixa antiga, após Geones entregar Isaac aos policiais por envolvimento no tráfico de drogas e em roubos. Na ocasião, ele foi preso.

Segundo o chefe de investigação, Geraldo Filho, o acusado tinha uma padaria no bairro Nossa Senhora de Fátima e vinha sendo investigado. A ordem judicial foi expedida no dia 21 de dezembro de 2016, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, do Plantão Criminal.

“Estávamos investigando o caso já há pelo menos quatro meses porque ele já tem passagem por roubo e tráfico de drogas. Hoje quando ele ia pegar o dinheiro do aluguel da casa, recebemos uma denúncia e conseguimos prendê-lo” relatou.

O acusado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. Após esse procedimento, ele deve seguir para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Laize Minelli

EM TEMPO