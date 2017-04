Empresário é morto com 4 tiros na Cidade de Deus

O empresário Alan Wilson Gonzaga Moraes, 29, foi morto com quatro tiros na rua Jaurú, conjunto Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus. Segundo a Polícia Civil, um homem ainda não identificado fez os disparos enquanto a vítima trocava fios de internet na via. Ainda não há detalhes sobre os motivos do crime.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu na noite desta quinta-feira (14), o empresário e mais dois funcionários foram para a área realizar a troca de um cabeamento. Enquanto Alan estava no carro, um homem encapuzado saiu de um beco e atirou contra ele.

Ainda conforme a polícia, na ocasião, os colegas da vítima ouviram os disparos e tentaram socorrê-lo. Eles chegaram a levar Alan para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu.

O velório de Alan aconteceu na Igreja Assembléia de Deus, na rua 81, bairro Novo Aleixo. O local reuniu familiares, amigos e colegas de trabalho de Alan.

“Conheço ele desde criança, era muito brincalhão, um ótimo rapaz. A morte dele foi um choque para todos”, destacou a vizinha dele, a auxiliar administrativa Silvia Amorin, 27.

A irmã do empresário, a enfermeira Aline Manuelle Gonzaga, 32, contou que o sócio do irmão chegou a alertar sobre o serviço, devido o local ser perigoso.

“Há alguns dias ele queria ir lá colocar os cabos, preocupado que a área ficasse sem internet. O sócio dele acabou acatando, porque o Alan entendia do assunto”, diz.

Aline conta ainda que o irmão nunca foi envolvido com crime algum e que deixa mulher e dois filhos.

“É muito injusto terem ceifado a vida dele. Tinha uma vida inteira. Sempre trabalhou e estudou muito. Tinha essa empresa de internet, queria aumentar o patrimônio”, lamentou.

O enterro de Alan vai ser realizado no Cemitério Tarumã.

Outro homicídio

Ainda na noite de quinta, Fábio Moraes Custódio, 41, foi morto a tiros na rua Salva, bairro Val Paraíso, na Zona Leste. Segundo a Polícia Civil, o motivo do crime está relacionado ao tráfico de drogas.

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), por volta das 22h31, três homens, ainda não identificados, invadiram a casa de Fábio e deram três tiros nele.

Na ocasião, ele ainda chegou a ser encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda conforme a polícia, ele já tinha cumprido pena por tráfico de drogas.

Os casos serão investigados pela DEHS.

