Empresário é baleado ao sair de banco no Parque 10

Um empresário amazonense do setor de venda de veículos, que não teve o nome revelado, foi baleado no rosto, abdômen e peito, na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 16h, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu após ele tentar depositar uma alta quantia em dinheiro em um banco, localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de novembro, Zona Centro-Sul.

Segundo testemunhas, o homem teria ido depositar aproximadamente R$ 35 mil e foi seguido por dois homens em uma motocicleta, modelo Falcon, de cor vermelha e placa não revelada. Os suspeitos teriam tentado abordá-lo na saída do banco, mas ao perceber a movimentação, o empresário tentou fugir dirigindo o seu veículo. Entretanto, durante a perseguição, ele acabou sendo baleado e bateu o carro.

O crime conhecido como “saidinha de banco”, onde o cliente é seguido e assaltado nas proximidades das agências bancárias por pessoas que previamente sabiam que a vítima receberia alguma quantia, é comum nas grandes capitais. De acordo com a polícia, para evitar a prática criminosa, os clientes devem evitar comentar que têm dinheiro para receber ou depositar altas quantias de dinheiro nas agências. No caso do empresário, há possibilidade da dupla ter recebido a informação, de alguém próximo ou funcionário, sobre o depósito que ele iria efetuar nesta tarde.

O delegado Adriano Felix, da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações (Derfd), por telefone, confirmou que está cuidado do caso, mas não quis passar maiores informações para não atrapalhar a investigação. De acordo com uma fonte, o dinheiro não foi levado pelos suspeitos.

A reportagem tentou entrar em contato com a empresa da vítima, mas não teve as ligações atendidas até a publicação desta matéria.

Estado de saúde

O empresário foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e está internado. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Laize Minelli

EM TEMPO