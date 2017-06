Empresário é assassinado com quatro tiros na cabeça ao lado da mulher na Cidade Nova

No local do crime foram encontradas cinco cápsulas de pistola ponto 40, de uso exclusivo da polícia | Daniel Landazuri

O empresário Antônio Ciro Oliveira Tavares, de 54 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (21), com quatro tiros na cabeça, no momento em que chegava com a esposa para abrir a panificadora da qual era proprietário, localizada na rua 99, Núcleo 12, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com vizinhos da panificadora, os suspeitos chegaram ao local às 5h20, estacionaram um veículo de cor escura e aguardaram a chegada do empresário. “No momento em que o Ciro estacionou o carro, um dos homens saiu do outro veículo e fez os disparos contra dele”, contou uma testemunha que preferiu não se identificar.

A esposa da vítima não ficou ferida. No local do crime foram encontradas cinco cápsulas de pistola ponto 40, de uso exclusivo da polícia. Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos. As imagens mostram o carro dos suspeitos estacionado, os disparos contra a vítima e a fuga dos atiradores.

Os parentes de Antônio não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem. À polícia os parentes relataram que a vítima se envolveu em uma discussão no trânsito, mas que a confusão já foi resolvida e que o motivo do homicídio é desconhecido.

“Pela forma da abordagem não podemos afirmar que foi um latrocínio. A família ainda deve prestar esclarecimentos, mas vamos levantar todas as hipóteses para as investigações”, disse um investigador da Polícia Civil.

O corpo do empresário foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

