Empresário desaparece após sair de empresa na Rua do Comércio

O empresário Públio Pedro dos Santos, de 50 anos, desapareceu na madrugada desta sexta-feira (25), por volta de 3h50 da manhã, quando saiu de sua empresa, na rua do Comércio, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o sócio de Públio, Antônio Davi Mateus Ferreira, o veículo e o celular do empresário foram deixados no local. A família não recebeu notícias sobre o paradeiro do homem desde o seu desaparecimento. O empresário é morador da Rua Barão de Taguari, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do desaparecido, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Públio, ligar para o número (92) 99607-3995.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

