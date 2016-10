Empresário bate carro em motocicleta e atropela seis pessoas em Itacoatiara

O empresário Rhemithalces de Siqueira Cavalcante Filho, 53, foi preso na noite desta terça-feira (4), após bater com o carro em uma motocicleta e depois atropelar várias pessoas, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o infrator informou, em depoimento, que havia saído para visitar a neta no bairro Tiradentes e, ao voltar, colidiu com uma motocicleta, próximo à um posto de combustível.

Na ocasião, ele afirmou que a motociclista ficou ferida. E que, após a colisão com a motocicleta, começou a ser ameaçado por populares e decidiu fugir, causando outro acidente, deixando seis pessoas levemente feridas.

Segundo o investigador da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, o sujeito estava conduzindo um automóvel modelo Prisma, de cor branca e placa PHH-3538 em alta velocidade, quando foi abordado por policiais militares.

Rhemithalces foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado Lázaro Sebastião arbitrou fiança no valor de R$ 880 ao infrator, que pagou e foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Com informações da assessoria